RENDEZ-VOUS DES CREATEURS Rue de l ‘Abergement Tavaux

Rue de l ‘Abergement Gymnase Pierre Mendes France de Tavaux Tavaux Jura

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

30 artistes réunis le samedi 18 et dimanche 19 octobre (14h/18h).

Une buvette est organisée par le comité des fêtes .

Rue de l ‘Abergement Gymnase Pierre Mendes France de Tavaux Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 95 04 maxime.carvalho@villedetavaux.fr

