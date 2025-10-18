RENDEZ-VOUS DES CREATEURS Rue de l ‘Abergement Tavaux
RENDEZ-VOUS DES CREATEURS Rue de l ‘Abergement Tavaux samedi 18 octobre 2025.
RENDEZ-VOUS DES CREATEURS
Rue de l ‘Abergement Gymnase Pierre Mendes France de Tavaux Tavaux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
30 artistes réunis le samedi 18 et dimanche 19 octobre (14h/18h).
Une buvette est organisée par le comité des fêtes .
Rue de l ‘Abergement Gymnase Pierre Mendes France de Tavaux Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 95 04 maxime.carvalho@villedetavaux.fr
English : RENDEZ-VOUS DES CREATEURS
German : RENDEZ-VOUS DES CREATEURS
Italiano :
Espanol :
L’événement RENDEZ-VOUS DES CREATEURS Tavaux a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE