Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 29 juillet 2025 11:30

Lot

Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Bistrot Théâtre de l'Usine Saint-Céré Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-29 11:30:00

fin : 2025-07-29 13:00:00

2025-07-29

Apéro-rencontre avec Éléonore Pancrazi

Revisitez avec la mezzo-soprano la riche histoire de la rencontre de Ravel et des chants populaires corses…

– Apéritif convivial

– Présentation du concert A Voce di a Terra

– Discussion avec l’artiste sur l’inspiration musicale et l’univers corse .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Apéro with Éléonore Pancrazi

Revisit with the mezzo-soprano the rich history of Ravel’s encounter with Corsican folk songs…

German :

Apéro-Treffen mit Éléonore Pancrazi

Lassen Sie mit der Mezzosopranistin die reiche Geschichte der Begegnung zwischen Ravel und den korsischen Volksliedern Revue passieren…

Italiano :

Aperitivo con Éléonore Pancrazi

Ripercorrete con il mezzosoprano la ricca storia dell’incontro di Ravel con le canzoni popolari corse…

Espanol :

Aperitivo con Éléonore Pancrazi

Recorra con la mezzosoprano la rica historia del encuentro de Ravel con las canciones populares corsas…

L’événement Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de la Dordogne