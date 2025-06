Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 30 juillet 2025 11:30

Apéro-rencontre autour du concert Hope

Gaëlle Solal et Arnaud Thorette reviennent sur la genèse et les intentions de leur création musicale Hope , dans une ambiance conviviale propice aux échanges.

– Présentation informelle du concert Hope

– Échanges avec les artistes autour du processus de création .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Apéro-rencontre around the Hope concert

Gaëlle Solal and Arnaud Thorette discuss the genesis and intentions of their musical creation « Hope », in a convivial atmosphere conducive to exchange.

German :

Apéro-Treffen rund um das Konzert Hope

Gaëlle Solal und Arnaud Thorette sprechen über die Entstehung und die Absichten ihrer musikalischen Kreation « Hope », in einer geselligen Atmosphäre, die zum Austausch einlädt.

Italiano :

Aperitivo e discussione sul concerto Hope

Gaëlle Solal e Arnaud Thorette raccontano la genesi e le intenzioni della loro creazione musicale Hope, in un’atmosfera conviviale e favorevole alla discussione.

Espanol :

Aperitivo y debate sobre el concierto Hope

Gaëlle Solal y Arnaud Thorette hablan de la génesis y las intenciones de su creación musical Hope, en un ambiente de convivencia propicio para el debate.

