Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 3 août 2025 11:30

Lot

Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Bistrot Théâtre de l'Usine Saint-Céré Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-03 11:30:00

fin : 2025-08-03 13:00:00

2025-08-03

Apéro-rencontre autour du concert-dessiné Aladin et la Belle éveillée

Héloïse Luzzati, Pierre Créac’h et les artistes du spectacle Aladin et la Belle éveillée vous présentent leur création mêlant musique et illustration dans l’esprit cabaret de la Belle Époque.

– Rencontre avec les artistes

– Présentation du concert-dessiné et de sa mise en scène .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Apéro-rencontre around the concert-drawing Aladin et la Belle éveillée

Héloïse Luzzati, Pierre Créac?h and the artists of the show « Aladin et la Belle éveillée » present their creation combining music and illustration in the cabaret spirit of the Belle Époque.

German :

Apéro-Treffen rund um das gezeichnete Konzert Aladin et la Belle éveillée

Héloïse Luzzati, Pierre Créac?h und die Künstler des Stücks « Aladin et la Belle éveillée » stellen Ihnen ihre Kreation vor, die Musik und Illustrationen im Geist des Kabaretts der Belle Époque miteinander verbindet.

Italiano :

Apéro-rencontre intorno al concerto illustrato Aladin et la Belle éveillée

Héloïse Luzzati, Pierre Créac’h e gli artisti dello spettacolo « Aladin et la Belle éveillée » presentano la loro creazione che unisce musica e illustrazione nello spirito cabarettistico della Belle Époque.

Espanol :

Apéro-rencontre en torno al concierto ilustrado Aladin et la Belle éveillée

Héloïse Luzzati, Pierre Créac?h y los artistas del espectáculo « Aladin et la Belle éveillée » presentan su creación que combina música e ilustración en el espíritu cabaretero de la Belle Époque.

