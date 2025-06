Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 5 août 2025 11:30

Début : 2025-08-05 11:30:00

fin : 2025-08-05 13:00:00

Apéro-rencontre Les compositrices dans le monde musical

À travers les enquêtes musicales de la violoncelliste Héloïse Luzzati, partez à la découverte de compositrices oubliées telles que Jeanne Leleu ou Rita Strohl, mises en lumière par la Cité des Compositrices.

– Présentation par Héloïse Luzzati

– Échanges autour de la place des femmes dans l’histoire de la musique .

English :

Apéro-rencontre Women composers in the musical world

Through the musical investigations of cellist Héloïse Luzzati, discover forgotten female composers such as Jeanne Leleu and Rita Strohl, brought to light by the Cité des Compositrices.

German :

Apéro-Treffen Komponistinnen in der Welt der Musik

Entdecken Sie durch die musikalischen Ermittlungen der Cellistin Héloïse Luzzati vergessene Komponistinnen wie Jeanne Leleu oder Rita Strohl, die von der Cité des Compositrices ins Rampenlicht gerückt wurden.

Italiano :

Apéro-rencontre Donne compositrici nel mondo musicale

Attraverso le indagini musicali della violoncellista Héloïse Luzzati, scoprite donne compositrici dimenticate come Jeanne Leleu e Rita Strohl, riportate alla luce dalla Cité des Compositrices.

Espanol :

Apéro-rencontre Mujeres compositoras en el mundo de la música

A través de las investigaciones musicales de la violonchelista Héloïse Luzzati, descubra a compositoras olvidadas como Jeanne Leleu y Rita Strohl, sacadas a la luz por la Cité des Compositrices.

