Répétition publique Hope Gaëlle Solal et Arnaud Thorette

Gaëlle Solal et Arnaud Thorette vous proposent un moment musical sensible autour du thème de l’espoir, mêlant les œuvres de Bach à celles de John Lennon. Cet aperçu du spectacle Hope se veut accessible à tous et invite à la réflexion autant qu’à l’émotion.

Bistrot Théâtre de l'Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Hope open rehearsal ? Gaëlle Solal and Arnaud Thorette

Gaëlle Solal and Arnaud Thorette offer you a sensitive musical moment around the theme of hope, mixing the works of Bach with those of John Lennon. This preview of the « Hope » show is designed to be accessible to all, inviting both reflection and emotion.

German :

Öffentliche Probe Hope? Gaëlle Solal und Arnaud Thorette

Gaëlle Solal und Arnaud Thorette präsentieren Ihnen einen sensiblen musikalischen Moment rund um das Thema Hoffnung, in dem sie Werke von Bach mit denen von John Lennon vermischen. Dieser Einblick in das Stück « Hope » ist für alle zugänglich und lädt zum Nachdenken und zur Emotionalität ein.

Italiano :

Prova aperta della speranza? Gaëlle Solal e Arnaud Thorette

Gaëlle Solal e Arnaud Thorette vi propongono un’esperienza musicale sensibile sul tema della speranza, combinando le opere di Bach con quelle di John Lennon. Questa anteprima dello spettacolo « Hope » è pensata per essere accessibile a tutti, invitando alla riflessione e all’emozione.

Espanol :

Ensayo abierto de Hope ? Gaëlle Solal y Arnaud Thorette

Gaëlle Solal y Arnaud Thorette le proponen una experiencia musical sensible sobre el tema de la esperanza, combinando las obras de Bach con las de John Lennon. Este preestreno del espectáculo « Esperanza » está pensado para ser accesible a todos, invitando tanto a la reflexión como a la emoción.

