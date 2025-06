Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 30 juillet 2025 16:00

Lot

Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré Bistrot Théâtre de l’Usine Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 16:00:00

fin : 2025-07-30 17:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Répétition publique Hommage à Stephen Sondheim

Assistez à une répétition publique d’un hommage musical dédié à Stephen Sondheim, figure emblématique de la comédie musicale. Un moment de découverte privilégié avant la scène.

– Répétition d’une création musicale dédiée à Stephen Sondheim

– Échanges possibles avec les artistes .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Open Rehearsal Tribute to Stephen Sondheim

Attend an open rehearsal of a musical tribute dedicated to Stephen Sondheim, an iconic figure in musical comedy. A privileged moment of discovery before the stage.

German :

Öffentliche Probe Hommage an Stephen Sondheim

Nehmen Sie an einer öffentlichen Probe für eine musikalische Hommage an Stephen Sondheim teil, der als Symbolfigur des Musicals gilt. Ein besonderer Moment der Entdeckung vor der Bühne.

Italiano :

Prova aperta di un tributo a Stephen Sondheim

Partecipate alla prova aperta di un tributo musicale dedicato a Stephen Sondheim, figura emblematica della commedia musicale. Un momento speciale di scoperta davanti al palcoscenico.

Espanol :

Ensayo abierto Homenaje a Stephen Sondheim

Asista a un ensayo abierto de un musical homenaje dedicado a Stephen Sondheim, figura emblemática de la comedia musical. Un momento especial de descubrimiento ante el escenario.

