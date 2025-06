Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 30 juillet 2025 17:30

Lot

Répétition publique Métamorphoses par le Trio SR9

Le Trio SR9 vous propose un aperçu de leur création Métamorphoses mêlant instruments classiques et objets sonores insolites pour une exploration musicale percussive originale.

– Répétition publique du spectacle Métamorphoses

– Présentation des instruments vibraphone, marimbas, lames contrebasse, verres, petites percussions .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Métamorphoses public rehearsal by Trio SR9

Trio SR9 presents a preview of their « Métamorphoses » creation, combining classical instruments and unusual sound objects for an original percussive musical exploration.

German :

Öffentliche Probe Métamorphoses vom Trio SR9

Das Trio SR9 bietet Ihnen einen Einblick in ihre Kreation « Métamorphoses », in der klassische Instrumente und ungewöhnliche Klangobjekte zu einer originellen perkussiven musikalischen Erkundung verschmelzen.

Italiano :

Prova pubblica di Métamorphoses del Trio SR9

Il Trio SR9 presenta in anteprima la sua creazione Métamorphoses, una miscela di strumenti classici e oggetti sonori insoliti per un’originale esplorazione musicale percussiva.

Espanol :

Ensayo público de Métamorphoses del Trío SR9

El Trío SR9 presenta un avance de su creación Métamorphoses, una mezcla de instrumentos clásicos y objetos sonoros insólitos para una original exploración musical percusiva.

