Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 31 juillet 2025 17:00

Lot

Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré Bistrot Théâtre de l’Usine Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-31 17:00:00

fin : 2025-07-31 18:00:00

2025-07-31

Répétition publique Je chante la nuit

Agathe Peyrat et Pierre Cussac vous invitent à découvrir leur univers musical lors de la répétition publique de Je chante la nuit , un voyage poétique de Bach à Trenet.

– Répétition du duo voix et accordéon Je chante la nuit

– Œuvres de Bach à Charles Trenet .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Open rehearsal Je chante la nuit

Agathe Peyrat and Pierre Cussac invite you to discover their musical universe at the open rehearsal of « Je chante la nuit », a poetic journey from Bach to Trenet.

German :

Öffentliche Probe Je chante la nuit

Agathe Peyrat und Pierre Cussac laden Sie ein, ihre musikalische Welt bei der öffentlichen Probe von « Je chante la nuit », einer poetischen Reise von Bach bis Trenet, zu entdecken.

Italiano :

Prova aperta Je chante la nuit

Agathe Peyrat e Pierre Cussac vi invitano a scoprire il loro universo musicale in occasione della prova aperta di « Je chante la nuit », un viaggio poetico da Bach a Trenet.

Espanol :

Ensayo abierto Je chante la nuit

Agathe Peyrat y Pierre Cussac le invitan a descubrir su universo musical en el ensayo abierto de « Je chante la nuit », un viaje poético de Bach a Trenet.

L'événement Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2025-06-14