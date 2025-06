Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 5 août 2025 17:00

Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré
Saint-Céré

Gratuit

Début : 2025-08-05 17:00:00

fin : 2025-08-05 18:00:00

2025-08-05

Le Quatuor Fidelio vous propose une répétition publique de leur programme Nuit Beethoven , un concert autour du Concerto, du Quartetto et des Bagatelles du compositeur.

– Répétition des œuvres Concerto, Quartetto, Bagatelles

– Rencontre avec le Quatuor Fidelio .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

The Fidelio Quartet invites you to an open rehearsal of their « Beethoven Night » program, a concert based on the composer’s Concerto, Quartetto and Bagatelles.

German :

Das Fidelio-Quartett bietet Ihnen eine öffentliche Probe ihres Programms « Beethoven-Nacht » an, ein Konzert rund um das Konzert, das Quartetto und die Bagatellen des Komponisten.

Italiano :

Il Quatuor Fidelio vi invita a una prova aperta del programma « Beethoven Night », un concerto basato sul Concerto, il Quartetto e le Bagatelle del compositore.

Espanol :

El Quatuor Fidelio le invita a un ensayo abierto de su programa « Noche Beethoven », un concierto basado en el Concierto, el Cuarteto y las Bagatelas del compositor.

