Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré – Saint-Céré 6 août 2025 17:00

Lot

Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré Bistrot Théâtre de l’Usine Saint-Céré Lot

À la guitare et au cavaquinho, Kévin Seddiki et Matheus Donato vous embarquent pour un voyage musical sensible et rythmique, de Bach à Piazzolla.

– Répétition publique du duo guitare & cavaquinho

– Œuvres de Bach à Piazzolla .

Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

On guitar and cavaquinho, Kévin Seddiki and Matheus Donato take you on a sensitive, rhythmic musical journey, from Bach to Piazzolla.

German :

An der Gitarre und am Cavaquinho nehmen Sie Kévin Seddiki und Matheus Donato mit auf eine sensible und rhythmische musikalische Reise von Bach bis Piazzolla.

Italiano :

Alla chitarra e al cavaquinho, Kévin Seddiki e Matheus Donato vi accompagnano in un viaggio musicale sensibile e ritmico, da Bach a Piazzolla.

Espanol :

A la guitarra y el cavaquinho, Kévin Seddiki y Matheus Donato te llevan en un viaje musical sensible y rítmico, de Bach a Piazzolla.

