Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré – Saint-Jean-Lespinasse 8 août 2025 17:45

Lot

Rendez-vous des curieux [ Répétition publique ] Festival de Saint-Céré Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 17:45:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Répétition publique Grand 8 Vivaldi, Richter / Les Quatre Saisons

L’Orchestre de Chambre de Toulouse et la violoniste Manon Galy vous proposent de découvrir les coulisses du programme Grand 8, autour des Quatre Saisons de Vivaldi et Richter.

– Répétition publique du programme Grand 8

– Œuvres de Vivaldi et Max Richter interprétées par l’Orchestre de Chambre de Toulouse et Manon Galy .

Château de Montal

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie

English :

Grand 8 Open Rehearsal: Vivaldi, Richter / The Four Seasons

The Orchestre de Chambre de Toulouse and violinist Manon Galy invite you to go behind the scenes of the Grand 8 program, based on Vivaldi and Richter?s Four Seasons.

German :

Öffentliche Probe Grand 8: Vivaldi, Richter / Die vier Jahreszeiten

Das Orchestre de Chambre de Toulouse und die Geigerin Manon Galy bieten Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Programms Grand 8, rund um die Vier Jahreszeiten von Vivaldi und Richter.

Italiano :

Prova pubblica del Grand 8: Vivaldi, Richter / Le quattro stagioni

L’Orchestra da Camera di Tolosa e la violinista Manon Galy vi invitano a scoprire il dietro le quinte del programma Grand 8, basato sulle Quattro Stagioni di Vivaldi e Richter.

Espanol :

Ensayo público Grand 8: Vivaldi, Richter / Las Cuatro Estaciones

La Orquesta de Cámara de Toulouse y la violinista Manon Galy le invitan a descubrir los bastidores del programa Grand 8, basado en las Cuatro Estaciones de Vivaldi y Richter.

