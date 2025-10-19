Rendez-vous des Ecrivains de la Mer #11 Musée des Thoniers – Étel

Rendez-vous des Ecrivains de la Mer #11

Musée des Thoniers – 3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Au fil du parcours permanent du musée, plus de 25 auteur.e.s maritimes vous invitent à découvrir leurs univers à travers le livre et les collections, dans une ambiance particulièrement conviviale.

Romans, Histoire, biographies, BD, art plastique, cuisine, jeunesse…

En présence du Peintre Officiel de la Marine, Jacques Rohaut ⚓, exposant près de 50 oeuvres au musée jusqu’au 02 novembre.

Parmi les embarqués 2025, pour faire le lien avec le film ‘Septembre 1930 Thoniers dans la Tempête’, Héloret, l’illustrateur de la BD La Tempête sera également des nôtres.

A ses côtés, un autre illustrateur de grand talent, Jean-Benoît Héron, portraitiste de navires Grande pêche, sauvetage, vieux gréements, mais aussi phares, noeuds… Un vaste panel du patrimoine maritime sous ses coups de crayon aussi techniques qu’artistiques. Nous vous dévoilerons la liste complète bientôt !

Organisateur Association Autrefois Etel et sa région.

Tarif Réduit unique 3€ (salon + musée + expo). .

Musée des Thoniers – 3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

