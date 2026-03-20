RENDEZ-VOUS DES FAMILLES RELATION HOMME-CHIEN

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La Base de Loisirs de Bouconne, en collaboration avec le Club Canin de la Forêt de Bouconne, vous proposent une animation exclusive pour découvrir le monde canin sous un nouveau jour !

Venez rencontrer des passionnés, et observer le travail de complicité entre l’humain et l’animal, lors d’un après-midi d’échange et de démonstration.

AU PROGRAMME

– Présentation

Découvrez les activités du Club Canin, installé à l’année sur le périmètre de la Base de Loisirs.

– Interaction

Prenez contact, de façon encadrée, avec les chiens de l’association.

Atelier Flair

Participez à un exercice de recherche pour voir les chiens en action (objet ou personne). 0 .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr

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English :

The Base de Loisirs de Bouconne, in collaboration with the Club Canin de la Forêt de Bouconne, is offering you an exclusive event to discover the world of dogs in a whole new light!

L’événement RENDEZ-VOUS DES FAMILLES RELATION HOMME-CHIEN Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE