RENDEZ-VOUS DES FAMILLES RELATION HOMME-CHIEN Montaigut-sur-Save
RENDEZ-VOUS DES FAMILLES RELATION HOMME-CHIEN Montaigut-sur-Save dimanche 5 avril 2026.
RENDEZ-VOUS DES FAMILLES RELATION HOMME-CHIEN
BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La Base de Loisirs de Bouconne, en collaboration avec le Club Canin de la Forêt de Bouconne, vous proposent une animation exclusive pour découvrir le monde canin sous un nouveau jour !
Venez rencontrer des passionnés, et observer le travail de complicité entre l’humain et l’animal, lors d’un après-midi d’échange et de démonstration.
AU PROGRAMME
– Présentation
Découvrez les activités du Club Canin, installé à l’année sur le périmètre de la Base de Loisirs.
– Interaction
Prenez contact, de façon encadrée, avec les chiens de l’association.
Atelier Flair
Participez à un exercice de recherche pour voir les chiens en action (objet ou personne). 0 .
BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr
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English :
The Base de Loisirs de Bouconne, in collaboration with the Club Canin de la Forêt de Bouconne, is offering you an exclusive event to discover the world of dogs in a whole new light!
L’événement RENDEZ-VOUS DES FAMILLES RELATION HOMME-CHIEN Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE