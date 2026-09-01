Rendez-vous des histoires Les Enfants de Dialogues Brest

Informations pratiques

Brest

Rendez-vous des histoires

Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce rendez-vous est l’occasion pour les libraires jeunesse des Enfants de Dialogues, de partager de belles histoires avec vos enfants. Une petite parenthèse d’évasion et de découverte, où Margaux leur fera découvrir ses dernières lectures coups de cœur et les plongera dans l’univers des albums qu’elle aime particulièrement.

Informations pratiques :

Durée 45 minutes

Sur inscription en ligne. .

Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 56 56

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English :

L’événement Rendez-vous des histoires Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue