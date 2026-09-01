Rendez-vous des histoires Les Enfants de Dialogues Brest
samedi 19 septembre 2026 · Les Enfants de Dialogues · Brest
Informations pratiques
Brest
Rendez-vous des histoires
Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce rendez-vous est l’occasion pour les libraires jeunesse des Enfants de Dialogues, de partager de belles histoires avec vos enfants. Une petite parenthèse d’évasion et de découverte, où Margaux leur fera découvrir ses dernières lectures coups de cœur et les plongera dans l’univers des albums qu’elle aime particulièrement.
Informations pratiques :
Durée 45 minutes
Sur inscription en ligne. .
Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rendez-vous des histoires Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Le BBH affronte Paris 92 Brest Arena Brest 16 septembre 2026
- Rémi comptine dans Ma guitare à tiroirs La Comédie du Finistère Brest 16 septembre 2026
- Stage photo nature au bord de la Penfeld, Rives de la Penfeld, Rives de la Penfeld, 29200 Brest, France, Brest 16 septembre 2026
- La nuit des communautés, Brest, Brest 17 septembre 2026
- ABBA Mania Brest Arena Brest 17 septembre 2026