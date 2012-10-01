Informations pratiques

Genouillac

Rendez-vous des jardiniers

place de l’école des filles Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Rendez-vous des jardiniers

Samedi 17 octobre

10h à 12h

Place de l’école des filles

Troc de plants

Gratuit

–> Club des Aînés de Genouillac .

place de l’école des filles Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 57 18

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English : Rendez-vous des jardiniers

L’événement Rendez-vous des jardiniers Genouillac a été mis à jour le 2026-09-07 par Portes de la Creuse en Marche