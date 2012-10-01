AGENDA · Genouillac
Rendez-vous des jardiniers Genouillac
samedi 17 octobre 2026 · Genouillac
Informations pratiques
Genouillac
Rendez-vous des jardiniers
place de l’école des filles Genouillac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Rendez-vous des jardiniers
Samedi 17 octobre
10h à 12h
Place de l’école des filles
Troc de plants
Gratuit
–> Club des Aînés de Genouillac .
place de l’école des filles Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 57 18
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English : Rendez-vous des jardiniers
L’événement Rendez-vous des jardiniers Genouillac a été mis à jour le 2026-09-07 par Portes de la Creuse en Marche
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