Informations pratiques

Saint-Évarzec

Rendez-vous des Jeux « Apéro jeux »

Salle de l’Agora médiathèque 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Si vous êtes amateur, passionné, ou simplement curieux, venez jouer avec l’équipe de l’Agora et passer un moment agréable et convivial autour d’une sélection de jeux de divers genres (ambiance, réflexion, stratégie,…). Afin de rendre ce moment encore plus participatif, nous vous proposons un apéro dînatoire type «auberge espagnole», vous apportez quelque chose à manger (sans assiette ni couverts), nous nous occupons des boissons et nous partageons ! Réservation obligatoire. Tout Public à partir de 12 ans .

Salle de l’Agora médiathèque 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 71 53

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English :

L’événement Rendez-vous des Jeux « Apéro jeux » Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN