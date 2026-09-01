Rendez-vous des Jeux, spécial seniors Salle de l’Agora médiathèque Saint-Évarzec

Informations pratiques

Saint-Évarzec

Rendez-vous des Jeux, spécial seniors

Salle de l’Agora médiathèque 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Si vous avez plus de 65 ans, venez jouer à des jeux de société et vous amuser avec l’équipe de l’Agora, en partenariat avec le CPTS du Pays Fouesnantais.

Réservation obligatoire (12 places) .

Salle de l’Agora médiathèque 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 71 53

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English :

L’événement Rendez-vous des Jeux, spécial seniors Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN