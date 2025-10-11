Rendez-vous des lecteurs ados Montargis
Rendez-vous des lecteurs ados Montargis samedi 11 octobre 2025.
Rendez-vous des lecteurs ados
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Rendez-vous des lecteurs ados
Vous souhaitez participer à la vie de la médiathèque de l’AME, exposer vos coups de cœur, participer au choix des acquisitions… Ne manquez pas le Rendez-vous des Lecteurs !
Sur réservation. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Teen Readers’ Rendezvous
German :
Treffpunkt für jugendliche Leser
Italiano :
Appuntamento con i lettori adolescenti
Espanol :
Encuentro de lectores adolescentes
L’événement Rendez-vous des lecteurs ados Montargis a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS