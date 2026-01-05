Rendez vous des lecteurs ados Montargis
Rendez vous des lecteurs ados Montargis samedi 7 février 2026.
Rendez vous des lecteurs ados
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Rendez vous des lecteurs ados
Vous souhaitez participer à la vie de la médiathèque de l’AME, exposer vos coups de coeur, participer au choix des acquisitions… Ne manquez pas le Rendez-vous des Lecteurs Ados ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Teen Readers’ Rendezvous
L’événement Rendez vous des lecteurs ados Montargis a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MONTARGIS