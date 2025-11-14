Rendez-vous des lecteurs Au Café des lecteurs Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
Rendez-vous des lecteurs Au Café des lecteurs Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier vendredi 14 novembre 2025.
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Pour faire le plein d’idées lectures, séries, films…
Dès 15 ans.
Durée 1h30 .
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82 mediatheque.lecellier@pays-ancenis.com
English :
To fill up on ideas for books, series, films…
German :
Um Ideen für Lektüre, Serien und Filme zu sammeln…
Italiano :
Per tutte le vostre idee di lettura, serie e film…
Espanol :
Para todas sus ideas de lecturas, series y películas…
