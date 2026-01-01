Rendez-vous des lecteurs Au Café des lecteurs Biblio’fil BibliothèqueLes Mots passant Vallons-de-l’Erdre

Rendez-vous des lecteurs Au Café des lecteurs Biblio’fil

BibliothèqueLes Mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Venez découvrir les derniers coups de coeur de la bibliothèque littérature, polar, vécu, BD,… Il y en a pour tous les goûts !

Avec Gilles Ponte de la compagnie Birba

Durée 2h .

+33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

English :

Come and discover the library’s latest favourites: literature, thrillers, real life, comics… There’s something for everyone!

