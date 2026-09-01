Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Informations pratiques

Le Cellier

Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-10-02 15:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-02

Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au Café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…

Tu as entre 9 et 13 ans et tu aimes lire ? Alors rejoins le Club de lecture et viens partager tes coups de coeur ou trouver de nouvelles idées de lecture ! .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82 mediatheque.lecellier@pays-ancenis.com

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English :

« Chips and Letters, » « Café Favorites, » « Katulu, » « At the Readers’ Café »… come share your discoveries and get inspired with ideas for books, TV shows, and movies…

L’événement Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis