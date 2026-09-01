Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Claire Bretécher · Le Cellier
Informations pratiques
Le Cellier
Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-10-02 15:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-02
Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au Café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…
Tu as entre 9 et 13 ans et tu aimes lire ? Alors rejoins le Club de lecture et viens partager tes coups de coeur ou trouver de nouvelles idées de lecture ! .
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82 mediatheque.lecellier@pays-ancenis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Chips and Letters, » « Café Favorites, » « Katulu, » « At the Readers’ Café »… come share your discoveries and get inspired with ideas for books, TV shows, and movies…
L’événement Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Le Cellier (Loire-Atlantique)
- Visite de l’église Saint-Martin, Place Saint-Méen Le Cellier, Le Cellier 18 septembre 2026
- Domaine des Génaudières – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier 19 septembre 2026
- Balade sur la Loire en toue cabanée – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier 19 septembre 2026
- Ouverture de la boutique « Sur les traces de Louis de Funès » et balade – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier 19 septembre 2026