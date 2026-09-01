Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Bibliothèque L’école Buissonnière Loireauxence
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque L'école Buissonnière · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil
Bibliothèque L’école Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-12-11 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-12-11
Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au Café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…
Gratuit sans inscription. .
Bibliothèque L’école Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com
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English :
« Chips and Letters, » « Café Favorites, » « Katulu, » « At the Readers’ Café »… come share your discoveries and get inspired with ideas for books, TV shows, and movies…
L’événement Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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