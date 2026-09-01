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Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Bibliothèque L’école Buissonnière Loireauxence

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque L'école Buissonnière · Loireauxence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Bibliothèque L'école Buissonnière
Adresse
20 Rue de Verdun
Ville
44370 Loireauxence
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Loireauxence

Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil

Bibliothèque L’école Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-12-11 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-12-11

Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au Café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…
Gratuit sans inscription.   .

Bibliothèque L’école Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89  biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

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English :

« Chips and Letters, » « Café Favorites, » « Katulu, » « At the Readers’ Café »… come share your discoveries and get inspired with ideas for books, TV shows, and movies…

L’événement Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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