Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Bibliothèque Les Mots passant Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil

Bibliothèque Les Mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2027-01-09 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09

Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au Café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…

Sur inscription. .

Bibliothèque Les Mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

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English :

« Chips and Letters, » « Café Favorites, » « Katulu, » « At the Readers’ Café »… come share your discoveries and get inspired with ideas for books, TV shows, and movies…

L’événement Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis