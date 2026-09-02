Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Bibliothèque Les Mots passant Vallons-de-l’Erdre
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Les Mots passant · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil
Bibliothèque Les Mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2027-01-09 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09
Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au Café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…
Sur inscription. .
Bibliothèque Les Mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com
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English :
« Chips and Letters, » « Café Favorites, » « Katulu, » « At the Readers’ Café »… come share your discoveries and get inspired with ideas for books, TV shows, and movies…
L’événement Rendez-vous des lecteurs – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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