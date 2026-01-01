Rendez-vous des lecteurs Des chips et des lettres Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-01-27 18:00:00
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Rendez-vous des lecteurs pour faire le plein d’idées lectures, séries, films… (dès 15 ans).
28 octobre Littérature d’épouvante
25 novembre L’environnement et l’écologie avec l’association le PARI
03 décembre Des idées pour Noël par Guénaël Boutouillet, médiateur et critique littéraire
27 janvier 2026 Littératures policières animées par les bibliothécaires .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
A meeting place for readers to stock up on ideas for reading, series, films… (ages 15 and up).
