Rendez-vous des lecteurs- Katulu Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence

Rendez-vous des lecteurs- Katulu Biblio’fil

Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-11-16 10:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Faites le plein d’idées lectures, séries, films !

Durée 1h30.

Inscription conseillée .

Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

English :

Stock up on ideas for books, series and films!

German :

Tanken Sie Ideen für Lektüre, Serien und Filme!

Italiano :

Fate scorta di idee per letture, serie e film!

Espanol :

Abastézcase de ideas para lecturas, series y películas

