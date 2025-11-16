Rendez-vous des lecteurs- Katulu Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence
Rendez-vous des lecteurs- Katulu Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence dimanche 16 novembre 2025.
Rendez-vous des lecteurs- Katulu Biblio’fil
Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Faites le plein d’idées lectures, séries, films !
Durée 1h30.
Inscription conseillée .
Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com
English :
Stock up on ideas for books, series and films!
German :
Tanken Sie Ideen für Lektüre, Serien und Filme!
Italiano :
Fate scorta di idee per letture, serie e film!
Espanol :
Abastézcase de ideas para lecturas, series y películas
L’événement Rendez-vous des lecteurs- Katulu Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis