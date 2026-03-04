Rendez-vous des lecteurs : maquettes et histoire de Toulouse, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Rendez-vous des lecteurs : maquettes et histoire de Toulouse, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse jeudi 9 avril 2026.
Rendez-vous des lecteurs : maquettes et histoire de Toulouse Jeudi 9 avril, 17h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T17:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-09T17:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00
Jeudi 9 avril – 17h
Rendez-vous des lecteurs : maquettes et histoire de Toulouse
La petite et la grande histoire de Toulouse à travers les maquettes de ses monuments.
Maquettes de Roger Puntous. Modération par Jean-Pierre Bataille.
Médiathèque Saint-Cyprien
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
La petite et la grande histoire de Toulouse