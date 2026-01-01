Rendez-vous des lecteurs Pierrelatte

Rendez-vous des lecteurs

2 Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 17:00:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-03-31 2026-05-19 2026-06-09

Envie de partager vos lectures du moment ? Autour d’un thé, d’un jus de fruits et de quelques gourmandises, venez présenter vos coups de coeur et échanger avec d’autres passionnés. Infos par mail, téléphone ou sur place.

2 Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

English :

Would you like to share your current readings? Over a cup of tea, fruit juice and a few delicacies, come and share your favorites with other book lovers. Info by e-mail, phone or on site.

