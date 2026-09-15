Rendez-vous des lecteurs Boulevard Albert Einstein Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Rendez-vous des lecteurs

Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 17:30:00

fin : 2026-12-01 18:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Lire et partager ensemble. Autour d’un thé, d’un jus de fruits et de quelques gourmandises, venez partager vos lectures du moment et échanger avec d’autres lecteurs. Romans, BD, documentaires, poésie… tous les genres sont les bienvenus. Public : adultes.

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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

Read and share together. Over tea, fruit juice, and a few treats, come share what you’re reading right now and chat with other readers. Novels, comics, non-fiction, poetry—all genres are welcome. Audience: adults.

L’événement Rendez-vous des lecteurs Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence