Rendez-vous des petits curieux Atelier de création LEGO®   Médiathèque Istres

Samedi 27 septembre 2025 de 10h à 11h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 11:30:00

2025-09-27

Atelier ludique avec les petites briques colorées sur le thème Minecraft ®

Animé par la société Ludi Briques®

Pour les 6/12 ans .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

English :

Fun workshop with colorful bricks on the theme of Minecraft ®

German :

Spielerischer Workshop mit den kleinen bunten Bausteinen zum Thema Minecraft ®

Italiano :

Divertente laboratorio con i mattoncini colorati a tema Minecraft®

Espanol :

Taller lúdico con pequeños ladrillos de colores sobre el tema de Minecraft ®

