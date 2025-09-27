Rendez-vous des petits curieux Atelier de création LEGO® Médiathèque Istres
Rendez-vous des petits curieux Atelier de création LEGO® Médiathèque Istres samedi 27 septembre 2025.
Rendez-vous des petits curieux Atelier de création LEGO®
Samedi 27 septembre 2025 de 10h à 11h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Atelier ludique avec les petites briques colorées sur le thème Minecraft ®
Animé par la société Ludi Briques®
Pour les 6/12 ans .
Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62
English :
Fun workshop with colorful bricks on the theme of Minecraft ®
German :
Spielerischer Workshop mit den kleinen bunten Bausteinen zum Thema Minecraft ®
Italiano :
Divertente laboratorio con i mattoncini colorati a tema Minecraft®
Espanol :
Taller lúdico con pequeños ladrillos de colores sobre el tema de Minecraft ®
