Rendez-vous des petits curieux “Atelier de Noël” Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Rendez-vous des petits curieux “Atelier de Noël”

Mercredi 17 décembre 2025 de 16h à 17h30. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 17:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Les bibliothécaires du pôle Jeunesse vous proposent un atelier spécial Noël. Venez rêver, vous amuser et créer à la médiathèque !

À partir de 7 ans .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

English :

The librarians of the Youth section are offering a special Christmas workshop. Come and dream, have fun and create at the media library!

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Atelier de Noël” Istres a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Istres