Rendez-vous des petits curieux “Atelier de Noël” Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Rendez-vous des petits curieux “Atelier de Noël”
Mercredi 17 décembre 2025 de 16h à 17h30. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 17:30:00
2025-12-17
Les bibliothécaires du pôle Jeunesse vous proposent un atelier spécial Noël. Venez rêver, vous amuser et créer à la médiathèque !
À partir de 7 ans .
Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62
English :
The librarians of the Youth section are offering a special Christmas workshop. Come and dream, have fun and create at the media library!
