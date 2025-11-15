Rendez-vous des petits curieux “Au temps de la Préhistoire” Médiathèque Istres

Rendez-vous des petits curieux “Au temps de la Préhistoire”

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 11h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Océane Corallo, médiatrice scientifique et auteur jeunesse, évoquera les animaux de la Préhistoire.Pour les 4-6 ans

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

English :

Océane Corallo, scientific mediator and children’s author, will talk about prehistoric animals.For ages 4-6

German :

Océane Corallo, Wissenschaftsvermittlerin und Kinderbuchautorin, wird über die Tiere der Vorgeschichte sprechen.Für 4- bis 6-Jährige

Italiano :

Océane Corallo, mediatrice scientifica e autrice per bambini, parlerà degli animali della preistoria.Per bambini di 4-6 anni

Espanol :

Océane Corallo, mediadora científica y autora infantil, hablará de los animales de la prehistoria.Para niños de 4 a 6 años

