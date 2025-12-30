Rendez-vous des petits curieux “Contes rigolos !” 7 rue des intimes Istres
Rendez-vous des petits curieux “Contes rigolos !” 7 rue des intimes Istres mercredi 18 février 2026.
Rendez-vous des petits curieux “Contes rigolos !”
Mercredi 18 février 2026 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Venez découvrir des histoires rigolotes. Fou rire garanti !
À partir de 4 ans .
7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover some funny stories. Laughter guaranteed!
L’événement Rendez-vous des petits curieux “Contes rigolos !” Istres a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme d’Istres