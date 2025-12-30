Rendez-vous des petits curieux “Contes rigolos !” 7 rue des intimes Istres

Rendez-vous des petits curieux “Contes rigolos !”

Mercredi 18 février 2026 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Venez découvrir des histoires rigolotes. Fou rire garanti !

À partir de 4 ans .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01

English :

Come and discover some funny stories. Laughter guaranteed!

