Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” 7 rue des intimes Istres

Istres

Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie”

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Les créatures fantastiques ont envahi les livres de la médiathèque. Venez écouter leurs aventures extraordinaires !

À partir de 4 ans .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01

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English :

Fantastic creatures have invaded the books in the multimedia library. Come and listen to their extraordinary adventures!

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” Istres a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Istres