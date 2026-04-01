Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” 7 rue des intimes Istres
Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” 7 rue des intimes Istres mercredi 15 avril 2026.
Istres
Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie”
Mercredi 15 avril 2026 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Les créatures fantastiques ont envahi les livres de la médiathèque. Venez écouter leurs aventures extraordinaires !
À partir de 4 ans .
7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01
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English :
Fantastic creatures have invaded the books in the multimedia library. Come and listen to their extraordinary adventures!
L’événement Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” Istres a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Istres
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