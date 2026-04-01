Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” 7 rue des intimes Istres

Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” 7 rue des intimes Istres mercredi 15 avril 2026.

Lieu : 7 rue des intimes

Adresse : 04 90 50 67 01

Ville : 13800 Istres

Département : Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-15T15:00:00

Fin : 2026-04-15T

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Istres

Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie”

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Les créatures fantastiques ont envahi les livres de la médiathèque. Venez écouter leurs aventures extraordinaires !
À partir de 4 ans   .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fantastic creatures have invaded the books in the multimedia library. Come and listen to their extraordinary adventures!

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Dragons, licornes et compagnie” Istres a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Istres

À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)