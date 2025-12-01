Rendez-vous des petits curieux “Lectures de Noël” Médiathèque André Roussin (CEC) Istres
Rendez-vous des petits curieux "Lectures de Noël" Médiathèque André Roussin (CEC) Istres mercredi 17 décembre 2025.
Mercredi 17 décembre 2025 de 10h30 à 11h.
Début : 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 11:00:00
2025-12-17
Quand les flocons dansent et les guirlandes scintillent, la médiathèque s’illumine pour accueillir petits et grands dans un univers enchanté.
Installez-vous confortablement et écoutez des histoires remplies de magie et de rêve. Le temps d’un instant, envolez-vous dans le pays du Père Noël.
À partir de 5 ans .
Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62
When the snowflakes dance and the garlands sparkle, the mediatheque lights up to welcome young and old into an enchanted world.
