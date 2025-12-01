Rendez-vous des petits curieux “Lectures de Noël” Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Rendez-vous des petits curieux “Lectures de Noël”

Mercredi 17 décembre 2025 de 10h30 à 11h.

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:00:00

2025-12-17

Quand les flocons dansent et les guirlandes scintillent, la médiathèque s’illumine pour accueillir petits et grands dans un univers enchanté.

Installez-vous confortablement et écoutez des histoires remplies de magie et de rêve. Le temps d’un instant, envolez-vous dans le pays du Père Noël.



À partir de 5 ans .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 11 24 62

English :

When the snowflakes dance and the garlands sparkle, the mediatheque lights up to welcome young and old into an enchanted world.

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Lectures de Noël” Istres a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Istres