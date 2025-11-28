Rendez-vous des petits curieux “L’hiver est là !” Médiathèque Istres
Rendez-vous des petits curieux “L’hiver est là !” Médiathèque Istres mercredi 21 janvier 2026.
Rendez-vous des petits curieux “L’hiver est là !”
Mercredi 21 janvier 2026 de 16h à 17h. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Viens fabriquer de jolies créations hivernales à la médiathèque.
À partir de 7 ans .
Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62
