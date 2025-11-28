Rendez-vous des petits curieux “L’hiver est là !” Médiathèque Istres

Rendez-vous des petits curieux “L’hiver est là !”

Mercredi 21 janvier 2026 de 16h à 17h. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Viens fabriquer de jolies créations hivernales à la médiathèque.

À partir de 7 ans .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

English :

To kick off the holidays, come to the media library and make your own trendy lamp!

L’événement Rendez-vous des petits curieux “L’hiver est là !” Istres a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Istres