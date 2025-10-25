Rendez-vous des petits curieux :  Littérature en jeu !   7 rue des intimes Istres

Rendez-vous des petits curieux : Littérature en jeu !

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 11h30. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Atelier animé par Graziella Jofes à partir de l’œuvre littéraire “La légende du Roi Arthur” de l’auteur britannique Michael Morpurgo, l’animatrice déploie un jeu de piste où chaque étape est tirée d’un jeu de société.

À chaque étape, les participants recevront un indice pour passer à la suivante pour trouver l’endroit où se cache le livre dans la médiathèque.

À partir de 7 ans .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

English :

Workshop led by Graziella Jofes, based on the literary work The Legend of King Arthur by British author Michael Morpurgo, the animator deploys a treasure hunt in which each stage is taken from a board game.

German :

Workshop unter der Leitung von Graziella Jofes Ausgehend von dem literarischen Werk Die Legende von König Artus des britischen Autors Michael Morpurgo entwirft die Workshopleiterin eine Schnitzeljagd, bei der jede Etappe einem Brettspiel entnommen ist.

Italiano :

Un laboratorio condotto da Graziella Jofes basato sull’opera letteraria La leggenda di Re Artù dell’autore britannico Michael Morpurgo, in cui ogni tappa è tratta da un gioco da tavolo.

Espanol :

Un taller dirigido por Graziella Jofes basado en la obra literaria La leyenda del Rey Arturo del autor británico Michael Morpurgo, en el que cada etapa está tomada de un juego de mesa.

L’événement Rendez-vous des petits curieux : Littérature en jeu ! Istres a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme d’Istres