Rendez-vous des petits curieux – Site de Pierre Aiguë, 4 juin 2025 10:00, .

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 10:00 – 11:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3

RENDEZ-VOUS DES PETITS CURIEUX Ton doudou t’invite à une grande aventure au bord du lac ! Aide-le à explorer les trésors de la nature et du patrimoine : cherche des objets cachés, danse avec lui, joue avec l’eau et la terre et rencontre les animaux du lac de Grand Lieu.Une balade ludique et sensorielle pour découvrir ensemble, en s’amusant !_________________________ Rendez-vous pour un rendez-vous des petits curieux sur le thème « Ton doudou et les animaux du lac de Grand Lieu » de 10h à 11h les :Mercredi 4 juinMardi 22 juilletMardi 19 août Prévoir des chaussures pratiques et une tenue confortable pour les enfants.D’autres ateliers sont proposés les 18 juin, 2 juillet et 5 août à Saint-Rachoux sur le thème « ton doudou à la fontaine Saint-Rachoux. »_________________________INFORMATIONS PRATIQUES De 10h à 11hPour les enfants de 18 mois à 3 ans.Prévoir des chaussures pratiques et une tenue confortable pour les enfants.La présence des parents est obligatoire.Gratuit – Sur inscription sur notre site internet www.saint-aignan-grandlieu.fr ou au 07 64 47 76 59. (les inscriptions concernent uniquement les enfants, les accompagnateurs n’ont pas besoin de s’inscrire). _________________________BESOIN D’ANNULER ? Merci d’envoyer un mail avec votre nom/prénom et le nombre de places concernées à l’adresse [stagiaire1@sagl.fr](mailto:stagiaire1@sagl.fr) ou au 07.64.47.76.59

Site de Pierre Aiguë 44860

07 64 47 76 59 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr