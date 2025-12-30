Rendez-vous des petits curieux “Viens fêter l’amour” Médiathèque Istres

Rendez-vous des petits curieux “Viens fêter l’amour”

Mercredi 11 février 2026 de 16h à 17h. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

À la médiathèque on découpe, on colle, on s’amuse c’est la fête des cœurs !

À partir de 7 ans .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To kick off the holidays, come to the media library and make your own trendy lamp!

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Viens fêter l’amour” Istres a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme d’Istres