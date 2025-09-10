Rendez-vous des petits curieux “Vive la rentrée !” 7 rue des intimes Istres

Mercredi 10 septembre 2025 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Pour bien débuter l’année scolaire, les bibliothécaires du pôle Jeunesse vous proposent une séance de lecture suivie d’un atelier créatif pour fabriquer votre marque-page.

À partir de 5 ans .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01

English :

To get the school year off to a good start, the librarians at the Youth Center offer you a reading session followed by a creative workshop to make your own bookmark.

German :

Um das Schuljahr gut zu beginnen, bieten die Bibliothekarinnen des Jugendzentrums eine Lesung mit anschließendem Kreativworkshop an, bei dem Sie Ihr eigenes Lesezeichen herstellen können.

Italiano :

Per iniziare bene l’anno scolastico, i bibliotecari del Centro giovani propongono una sessione di lettura seguita da un laboratorio creativo per realizzare il proprio segnalibro.

Espanol :

Para empezar bien el curso escolar, los bibliotecarios del Centro Juvenil ofrecen una sesión de lectura seguida de un taller creativo para hacer tu propio marcapáginas.

