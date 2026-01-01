Rendez-vous des petits curieux “Vive le vent d’hiver !” 7 rue des intimes Istres

Rendez-vous des petits curieux “Vive le vent d’hiver !”

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 15h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’hiver est là. Venez à la médiathèque écouter des contes sur le thème du grand froid.Familles

À partir de 4 ans, sur Inscription .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and read, sing and play with your baby at the Entressen multimedia library.

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Vive le vent d’hiver !” Istres a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme d’Istres