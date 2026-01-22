Rendez-vous des Prog’amateurs Down by Law Ciné-Poche, MJC J. Prévert Le Mans

Rendez-vous des Prog’amateurs Down by Law

Ciné-Poche, MJC J. Prévert 97 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Ce mois-ci, les prog’amateurs, bénévoles du cinéma Les Cinéastes, sont de retour au Ciné-Poche (MJC J. Prévert, 97 Grande Rue) pour la projection d’un film en 35 mm. Au programme Dawn by law, 3ème long métrage de Jim Jarmusch.

Oeuvre décalée où les anti-héros incarnés par John Lurie, Tom Waits et Roberto Benigni sont à l’honneur. Soyez prêts à voir des personnages avant une histoire.

Ici, on se balade entre humour absurde, comédie musicale, hommage à la série B policière avec un Noir et blanc de rigueur sublime et une bande son remarquable. Remarquable d’autant plus que John Lurie et Tom Waits sont des musiciens avant d’être des acteurs, et que les musiques d’intro et d’outro ont été composées par ces joyeux lurons.

Un réel plaisir de retrouver l’univers de Jim Jarmusch. .

English :

This month, the prog?amateurs, volunteers of Les Cinéastes cinema, are back at the Ciné-Poche (MJC J. Prévert, 97 Grande Rue) for the screening of a 35 mm film. On the program: Dawn by law, Jim Jarmusch’s 3rd feature film.

