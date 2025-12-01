Rendez-vous des Prog’amateurs Palimpseste sur les traces d’un nom Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Rendez-vous des Prog’amateurs Palimpseste sur les traces d’un nom

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Chaque mois, les Prog’amateurs, bénévoles du cinéma Les Cinéastes, proposent leur série les métiers du cinéma . En décembre, découvrez une séance sur le métier de producteur de documentaires avec Farif REZKALLAH de la société 24 images, avec la projection de Palimpseste sur les traces d’un nom.

Ce mois-ci les Prog’amateurs, les bénévoles du cinéma Les Cinéastes, proposent leur série Métiers du cinéma avec une séance-rencontre sur le métier de Producteur de documentaires avec Farid REZKALLAH de la société 24 images

Ils auront le plaisir de présenter le film de Mary Stephen, réalisatrice et monteuse. Dans un documentaire composé principalement d’images d’archives tournées par son père, de films personnels, des extraits de journaux intimes et d’échanges épistolaires, c’est un voyage intime à travers les continents et les décennies que nous propose la réalisatrice Mary Stephen. .

English :

Every month, the Prog’amateurs, volunteers at Les Cinéastes cinema, present their Les métiers du cinéma series. In December, discover a session on the profession of documentary producer with Farif REZKALLAH from 24 images, with the screening of Palimpseste: sur les traces d’un nom.

German :

Jeden Monat bieten die Prog’amateurs, Freiwillige des Kinos Les Cinéastes, ihre Reihe Berufe in der Filmbranche an. Im Dezember entdecken Sie eine Sitzung über den Beruf des Dokumentarfilmproduzenten mit Farif REZKALLAH von der Gesellschaft 24 images, mit der Vorführung von Palimpseste: Auf den Spuren eines Namens.

Italiano :

Ogni mese, i Prog’amateurs, volontari del cinema Les Cinéastes, presentano la loro serie les métiers du cinéma . A dicembre, scoprite una sessione sul mestiere di produttore di documentari con Farif REZKALLAH di 24 images, con la proiezione di Palimpseste: sur les traces d’un nom.

Espanol :

Cada mes, los Prog’amateurs, voluntarios del cine Les Cinéastes, presentan su ciclo les métiers du cinéma . En diciembre, descubre una sesión sobre el oficio de productor de documentales con Farif REZKALLAH de 24 images, con la proyección de Palimpseste: sur les traces d’un nom.

