Rendez-vous des p’tits bouts

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 10:30:00

fin : 2026-01-30 11:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Dans un environnement adapté, rassurant et ressourçant, inspiré de l’approche Snoezelen, venez partager un moment de détente et d’exploration sensorielle avec vos tout-petits. Le rendez-vous des P’tits Bouts est un événement mensuel avec un thème différent tous les mois.

Dans un environnement adapté, rassurant et ressourçant, inspiré de l’approche Snoezelen, venez partager un moment de détente et d’exploration sensorielle avec vos tout-petits. Le rendez-vous des P’tits Bouts est un événement mensuel avec un thème différent tous les mois. .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized on a time of closing to the public, Les rendez-vous des p?tits bouts allow the little ones from 0 to 3 years to gambol freely, devour books at their own pace and listen to stories read by their companions or by the librarians.

L’événement Rendez-vous des p’tits bouts Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37