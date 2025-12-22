Rendez-vous des p’tits bouts, Loches
Rendez-vous des p’tits bouts, Loches vendredi 30 janvier 2026.
Rendez-vous des p’tits bouts
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 10:30:00
fin : 2026-01-30 11:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Dans un environnement adapté, rassurant et ressourçant, inspiré de l’approche Snoezelen, venez partager un moment de détente et d’exploration sensorielle avec vos tout-petits. Le rendez-vous des P’tits Bouts est un événement mensuel avec un thème différent tous les mois.
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
English :
Organized on a time of closing to the public, Les rendez-vous des p?tits bouts allow the little ones from 0 to 3 years to gambol freely, devour books at their own pace and listen to stories read by their companions or by the librarians.
