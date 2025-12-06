Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx

Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 6 décembre 2025.

Rendez-vous des p’tits bouts

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés ! .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

