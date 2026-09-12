Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Le MIX · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Rendez-vous des p’tits bouts
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés !
Sur inscription
De 0 à 3 ans. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Rendez-vous des p’tits bouts
L’événement Rendez-vous des p’tits bouts Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
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