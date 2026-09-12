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Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Le MIX · Mourenx

Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Le MIX
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Rendez-vous des p’tits bouts

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés !

Sur inscription
De 0 à 3 ans.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Rendez-vous des p’tits bouts

L’événement Rendez-vous des p’tits bouts Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn

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