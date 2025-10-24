Rendez-vous des p’tits bouts petits voyageurs Loches

Rendez-vous des p’tits bouts petits voyageurs Loches vendredi 24 octobre 2025.

Rendez-vous des p’tits bouts petits voyageurs

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 11:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Petits bouts de 0 à 3 ans, prenez votre valise et embarquez vers des terres lointaines à travers de beaux albums !

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ».

Petits bouts de 0 à 3 ans, prenez votre valise et embarquez vers des terres lointaines à travers de beaux albums !

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ». .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Little ones aged 0 to 3, grab your suitcase and set sail for faraway lands with these beautiful albums!

As part of the « Et si on en parlait » festival.

German :

Kleine Knirpse von 0 bis 3 Jahren, packen Sie Ihren Koffer und begeben Sie sich mit schönen Alben auf eine Reise in ferne Länder!

Im Rahmen des Festivals « Et si on en parle ».

Italiano :

Prendete la valigia e portate i vostri piccoli da 0 a 3 anni in un viaggio in terre lontane attraverso questi bellissimi album!

Nell’ambito del festival « Et si on en parlait ».

Espanol :

Coge la maleta y lleva a tus pequeños de 0 a 3 años de viaje a tierras lejanas a través de estos preciosos álbumes

En el marco del festival « Et si on en parlait ».

L’événement Rendez-vous des p’tits bouts petits voyageurs Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37