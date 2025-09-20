Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” 7 rue des intimes Istres

Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé”

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 10h30.

Sur inscription. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

2025-09-20

Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque d’Entressen.Familles

Livres à toucher, livres aux illustrations colorées, comptines, jeux de doigts, il y aura de quoi stimuler la curiosité de votre tout-petit et l’amuser. Il pourra partir à la découverte de ces livres et faire de nouvelles expériences.



Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !

Pour les 0-3 ans. .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01

English :

Come and read, sing and play with your baby at the Entressen multimedia library.

German :

Lesen, singen und spielen Sie mit Ihrem Baby in der Mediathek von Entressen.

Italiano :

Venite a leggere, cantare e giocare con il vostro bambino alla mediateca di Entressen.

Espanol :

Ven a leer, cantar y jugar con tu bebé en la biblioteca multimedia Entressen.

