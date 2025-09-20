Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” Médiathèque Istres

Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” Médiathèque Istres samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé”

Samedi 20 septembre 2025 de 16h à 16h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque. Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les tout-petits pour partager un moment de lecture.Familles

Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !

Pour les 0-3 ans. .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62 scomm@mediathequeouestprovence.com

English :

Come and read, sing and play with your baby at the multimedia library

German :

Lesen, singen und spielen Sie mit Ihrem Baby in der Mediathek. Die Jugendbibliothekarinnen empfangen die Allerkleinsten, um mit ihnen einen Moment des Lesens zu teilen.

Italiano :

Venite a leggere, cantare e giocare con il vostro bambino alla biblioteca multimediale. I nostri bibliotecari per bambini saranno lieti di accogliere i vostri piccoli per condividere un momento di lettura.

Espanol :

Ven a leer, cantar y jugar con tu bebé en la biblioteca multimedia

L’événement Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” Istres a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme d’Istres